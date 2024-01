Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

61,47 EUR -0,73% (03.01.2024, 16:00)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

61,54 EUR -0,73% (03.01.2024, 15:58)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (03.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Kein leichter Auftakt in das neue Börsenjahr für Energietitel wie ENI oder TotalEnergies. Denn die Ölpreise würden weiter schwächeln. So seien sie am Mittwoch erneut gefallen. Im Vergleich zum Vortag hätten sich die Verluste aber in Grenzen gehalten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März habe gegen Mittag 75,63 US-Dollar gekostet.Das sei 26 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar sei um 40 Cent auf 69,98 Dollar gefallen. Die Ölpreise hätten am zweiten Handelstag des Jahres deutlich unter dem Niveau gelegen, mit dem sie am Vortag in das neue Handelsjahr gestartet seien. Jüngste Spannungen im Roten Meer mit der Sorge um wichtige Handelsrouten der internationalen Handelsschifffahrt hätten den Notierungen nur zeitweise Auftrieb verleihen können, bevor sie am Dienstagabend unter Druck geraten seien.Am Markt sei darauf verwiesen worden, dass es durch die Spannungen im Roten Meer bisher keine Verknappung des Angebots an Rohöl auf dem Weltmarkt gebe. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee sei am Dienstagabend um mehr als zwei Dollar je Fass gefallen. Am Markt seien zudem Zweifel an der Umsetzung der Förderkürzung wichtiger Mitgliedsstaaten des Ölverbunds OPEC+ aufgekommen. So habe die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Russland seine Rohölexporte zum Jahresende merklich gesteigert habe.Die Anleger hätten generell einen Bogen um riskantere Anlagen gemacht, was auch die Ölpreise belastet habe. Darüber hinaus seien die Notierungen am Ölmarkt durch die jüngste Kursentwicklung des Dollar belastet worden. Zu Beginn des neuen Jahres habe die US-Währung an Stärke gewonnen. Weil Rohöl in der Regel in Dollar gehandelt werde, mache eine Kursstärke des Dollar den Rohstoff auf dem Weltmarkt teurer, was tendenziell die Nachfrage bremse.Die günstig bewerteten Dividendentitel sind daher weiterhin attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei TotalEnergies bei 49,00 Euro und bei ENI bei 11,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 03.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: