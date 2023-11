Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (13.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) zu kaufen.Das Marktumfeld für Energieriesen wie Shell oder Equinor verschlechtere sich derzeit weiter. Trotz der leichten Zuwächse am Freitag stünden die Erdölpreise letztlich seit etwa drei Wochen unter Druck. Am Markt überwiege der Konjunkturpessimismus und folglich die Erwartung einer schwachen Rohölnachfrage.Dem habe am Donnerstag Saudi-Arabiens Ölminister Abdulaziz bin Salman widersprochen. Wie schon im Frühjahr habe er Spekulanten für die fallenden Ölpreise verantwortlich gemacht. Damals habe das Land wenig später mit Produktionskürzungen reagiert.Vor etwa eineinhalb Monaten seien die Ölpreise noch auf die Marke von 100 Dollar zugelaufen. Seither habe die Konjunkturskepsis unter den Marktteilnehmern aber spürbar zugenommen. Fraglich erscheine vor allem, ob sich die großen Verbraucher USA, China und Europa wirtschaftlich hinreichend stabil entwickeln würden. Während die Volksrepublik schon seit längerem mit einer Wachstumsschwäche zu tun habe, würden die Aussichten für die USA und Europa unter anderem durch die hohen Leitzinsen belastet.Der Krieg zwischen Israel und der Hamas sorge am Ölmarkt nach wie vor für Unsicherheit. Die anfänglich befürchtete Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im ölreichen Nahen Osten sei bisher jedoch ausgeblieben. "Ohne ein direktes Eingreifen des Irans erwarte ich keine großen Auswirkungen auf den Ölmarkt", habe Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer gesagt. Die arabischen Länder hätten aus ökonomischen Gründen ein großes Interesse an der Fortsetzung der Öllieferungen.TotalEnergies ist daher genauso ein Kauf wie Equinor, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurs sollten zur Gewinnsicherung bei 24,00 Euro (Equinor) beziehungsweise 24,00 Euro (Shell) belassen werden. (Analyse vom 13.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link