Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) weiterhin zu kaufen.Die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies dürfte im heutigen Handel wieder zulegen. Denn die Ölpreise hätten am Montag mit deutlichen Aufschlägen auf den schweren Angriff der islamistischen Hamas auf Israel reagiert. So habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent in der Spitze sogar 89 Dollar gekostet.Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei zeitweise mit mehr als 87 Dollar gehandelt worden. Zuletzt habe ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember 87,32 Dollar und damit 2,74 Dollar mehr als am Freitag gekostet. Der Preis für ein Fass WTI zur November-Lieferung sei um 2,93 Dollar auf 85,72 Dollar gestiegen.Die Hamas habe am Samstagmorgen von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen. Gleichzeitig seien bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vorgedrungen und hätten Menschen in mehreren Orten in Grenznähe angegriffen. Zwei Tage nach dem Angriff seien die Kämpfe am Montagmorgen weitergegangen. Die USA hätten als Reaktion auf den Konflikt einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe in das östliche Mittelmeer verlegt.Der Nahe Osten sei eine der ölreichsten Regionen der Welt. Komme es dort zu Spannungen oder Auseinandersetzungen, würden am Erdölmarkt in aller Regel die Risikoaufschläge steigen. Eine Gefahr stelle etwa eine Ausweitung des Konflikts zwischen der Hamas und Israel dar. In der Region liege auch die Straße von Hormus, die für den Seetransport von Rohöl eine erhebliche Bedeutung habe.TotalEnergies bleibt daher ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. Der Stoppkurs sollte nun zur Gewinnsicherung auf 49,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 09.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Mit Material von dpa-AFX