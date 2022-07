Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (18.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Montag ihre Gewinne bis zum Mittag kräftig ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 103,49 US-Dollar gekostet. Das seien 2,33 Dollar mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,93 Dollar auf 99,52 Dollar gestiegen.Die Ölpreise hätten zum Wochenauftakt von einer höheren Risikofreude der Anleger profitiert. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Aktienmärkten in Asien und Europa und die Aussicht auf Kursgewinne an der New Yorker Wall Street hätten die Notierungen von Rohöl mit nach oben gezogen, habe es von Marktbeobachtern geheißen.Außerdem habe der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen an Stärke verloren. Dies mache das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger, was für eine stärkere Nachfrage sorge.Damit würden sich die Ölpreise weiter auf hohem Niveau bewegen. Verglichen mit dem Jahresanfang lägen die Preise etwa 35 Prozent höher. Hauptgrund sei der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen gegen Russland seitens vornehmlich westlicher Länder. Das Angebot an Rohöl aus Russland sei infolgedessen vor allem in den westlichen Industriestaaten gesunken.Dementsprechend stark würden sich am Montag die Aktien der Ölproduzenten präsentieren. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne BP bis zum Mittag mehr als drei Prozent. Shell lege 2,8 Prozent, TotalEnergies 2,1 Prozent und Exxon Mobil gut ein Prozent zu."Der Aktionär" empfiehlt, investierten Anlegern bei den genannten Werten, an Bord zu bleiben, so Marion Schlegel. Wichtig sei aber, dass die derzeitige Stabilisierungsphase erfolgreich abgeschlossen werden könne und keine neuen Tiefs ausgebildet würden. (Analyse vom 18.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link