Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch leicht gestiegen und hätten damit jüngste Verluste vorerst nicht fortgesetzt. Nachdem sie am Morgen noch unter Verkaufsdruck gestanden hätten und sich der dritte Handelstag mit fallenden Notierungen abgezeichnet habe, seien sie bis zum Mittag in die Gewinnzone gedreht.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 94,88 US-Dollar gekostet. Das seien 59 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 34 Cent auf 89,69 Dollar gestiegen.Am Markt sei die Stabilisierung der Ölpreise mit einem Leck an einer wichtigen Ölpipeline von Russland nach Europa erklärt worden, was zu einem geringeren Angebot führen könnte. In Polen sei ein Leck an der Pipeline Druschba entdeckt worden, durch die russisches Öl auch nach Deutschland fließe. Die Ursache sei noch unbekannt, habe der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mitgeteilt.Am Morgen hätten die Ölpreise noch unter leichtem Verkaufsdruck gestanden. US-Präsident Joe Biden habe nach der jüngsten Entscheidung zur Förderkürzung der OPEC+ scharfe Kritik an Saudi-Arabien geäußert. Er habe dem Sender CNN am Dienstag gesagt, es sei Zeit, die Beziehungen zu dem führenden OPEC-Land zu überdenken. "Es wird einige Konsequenzen für das geben, was sie mit Russland gemacht haben", habe Biden weiter erklärt. Saudi-Arabien und Russland würden als die führenden Kräfte im Ölverbund OPEC+ gelten. Dieser wolle von November an zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich weniger Öl fördern.Mit der Erholung der Ölpreise seien auch die Aktien der großen Ölkonzerne wieder ins Plus gedreht. TotalEnergies notiere auf der Handelsplattform Tradegate nun 0,1 Prozent im Plus, BP 0,6 Prozent, Shell könne sogar 1,2 Prozent zulegen.Anleger bleiben weiter an Bord, sichern ihre Position aber mit einem Stopp bei 41,00 Euro (TotalEnergies), 4,00 Euro (BP) und 20,50 Euro (Shell) nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2022)Mit Material von dpa-AFX