Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (24.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag zugelegt. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,21 US-Dollar gekostet. Das seien 1,16 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 1,32 Dollar auf 105,56 Dollar gestiegen. Auch die Ölaktien würden wieder zulegen.Berichte über erneute Produktionsausfälle im nordafrikanischen Ölförderland Libyen stützten die Preise, schreibe Commerzbank-Analyst, Carsten Fritsch. Dort habe die Ölproduktion einer Ölgesellschaft im Osten des Landes wegen abermaliger politischer Proteste eingestellt werden müssen. Laut Fritsch dürfte die Ölproduktion in Libyen um rund ein Viertel zurückgehen.In der abgelaufenen Woche seien die Ölpreise jedoch merklich gefallen. Seit Mitte Juni stünden die Erdölpreise tendenziell unter Druck. Auslöser seien aufkommende Rezessionsängste. Befürchtet werde, dass die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die ohnehin fragile Konjunktur ins Straucheln bringe. Belastet werde die Wirtschaft seit längerem durch erhebliche Verspannungen im Welthandel, ausgelöst durch die Corona-Krise und verstärkt durch den Ukraine-Krieg.Ungeachtet dessen befänden sich die Rohölpreise immer noch auf hohem Niveau. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe das weltweite Angebot deutlich reduziert, da russisches Öl im Westen von vielen Ländern boykottiert werde und zahlreiche andere Staaten aus Angst vor Sanktionen auf russisches Öl eher verzichten würden. Die Energienachfrage habe nach Beruhigung der Corona-Pandemie deutlich angezogen. Exxon Mobil notiere gegen Mittag auf Tradegate 1,2 Prozent im Plus, BP 0,8 Prozent, TotalEnergies 1,3 Prozent und Shell sogar 2,0 Prozent. Exxon Mobil ist zuletzt unter den Stopp des "Aktionär" gerutscht, bei allen anderen Werten können Anleger weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Hier Stoppkurse bei 39,00 Euro (TotalEnergies), 19,70 Euro (Shell) sowie 3,70 Euro (BP) nach unten absichern. (Analyse vom 24.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil und TotalEnergies.