Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies und Exxon Mobil.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Donnerstag erneut gesunken. Bis zum Mittag hätten sich leichte Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 82,16 US-Dollar gekostet. Das seien 1,10 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,14 Dollar auf 77,82 Dollar gefallen.Am Ölmarkt bremse der Anstieg der Corona-Infektionen in China zudem den Optimismus für eine bessere konjunkturelle Entwicklung und einer damit verbundenen stärkeren Nachfrage nach Rohöl, habe es von Marktbeobachtern geheißen. Mittlerweile seien die Ölpreise an zwei Handelstagen in Folge gefallen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe am Dienstag wie erwartet den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen hätten. Das Verbot trete am 1. Februar in Kraft.Während sich TotalEnergies und Shell am heutigen Donnerstag dennoch freundlich präsentieren würden, würden BP und Exxon Mobil leicht im Minus notieren.Der US-Energieriese ExxonMobil gehe, wie zuletzt bekannt geworden sei, juristisch gegen die von der Europäischen Union beschlossene Übergewinnsteuer vor. "Wir richten uns nur gegen die kontraproduktive Übergewinnsteuer und nicht gegen andere Elemente des Pakets zur Senkung der Energiepreise", habe Sprecher Casey Norton mitgeteilt und damit einen Bericht der Zeitung "Financial Times" bestätigt. Diese habe berichtet, dass ExxonMobil die EU vor dem Gericht der Europäischen Union verklagen wolle, weil diese ihre gesetzgeberischen Kompetenzen überschreite.Nach Darstellung des Konzerns untergrabe die Steuer das Vertrauen der Anleger, schrecke von Investitionen ab und erhöhe die Abhängigkeit von importierten Energie- und Kraftstoffprodukten. ExxonMobil habe gleichzeitig massive Investitionen in Europa in Aussicht gestellt.TotalEnergies bleibt einer der europäischen Favoriten des "Aktionär" im Sektor. ExxonMobil gefalle trotz der Querelen weiterhin im US-Sektor. (Analyse vom 29.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link