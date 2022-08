Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (01.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Marktumfeld zum Wochenauftakt werde für Energieriesen wie Equinor oder TotalEnergies etwas rauer. So seien die Ölpreise am Montag mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen habe ein Barrel Brent 103,06 US-Dollar gekostet. Das seien 91 Cent weniger gewesen als am Freitag. WTI sei um 1,21 Dollar auf 97,41 Dollar gefallen.Belastet worden seien die Ölpreise zum Wochenstart durch schwache Konjunkturdaten aus China. Am Wochenende sei der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten gefallen. Am Montag habe der entsprechende Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin die Erwartungen enttäuscht. China gehöre zu den größten Ölverbrauchsländern der Welt.Am Freitag hätten die Ölpreise noch von der positiven Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Vor allem starke Unternehmensdaten würden für eine gute Stimmung sorgen. Zudem sei die Wirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Gestützt worden seien die Ölpreise durch besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. So seien die Einkommen und die Konsumausgaben der privaten Haushalte stärker gestiegen als erwartet. Zudem habe sich das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen im Juli stärker als erwartet aufgehellt. Eine bessere Wirtschaftsentwicklung stütze die Nachfrage nach Rohöl.Die Preisdifferenz zwischen Brent und WTI liege unterdessen bei rund 10 Dollar. "Der Ölmarkt in Europa ist deutlich angespannter als in den USA", habe Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank, kommentiert. "Dies dürfte daran liegen, dass Europa bis zum Jahresende die bisherigen Ölimporte aus Russland weitgehend ersetzen muss." Die USA seien hingen von ausländischen Anbietern weitgehend unabhängig. BP die Top-Picks im Energiesektor bleiben. Anleger können hier weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs bei TotalEnergies könne bei 39,00 Euro belassen werden. Bei Equinor sollte er nun zur Gewinnsicherung auf 27,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 01.08.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": TotalEnergies.