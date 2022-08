Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (30.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) kaufenswert.Nachdem sich die Aktienkurse von Energieriesen wie Equinor oder TotalEnergies zuletzt weiterhin in starker Verfassung gezeigt hätten, gehe es im heutigen Handel deutlich bergab. Denn die Ölpreise hätten am Dienstag deutlich nachgegeben. Am Mittag habe sich ein Barrel Brent um 2,68 Dollar auf 102,41 US-Dollar verbilligt. Der Preis für WTI sei um 1,71 Dollar auf 95,30 Dollar gefallen.Gedrückt worden seien die Ölpreise durch Nachrichten aus dem Irak. Das staatliche irakische Ölunternehmen Somo habe mitgeteilt, dass die Ölexporte trotz der heftigen Konflikte im Land unverändert weitergelaufen seien. Der politische Konflikt im Irak sei in der Nacht zum Dienstag weiter in Gewalt umgeschlagen. Videos hätten die Miliz Saraja al-Salam des einflussreichen Schiitenführers Muktada al-Sadr gezeigt, die sich in der sogenannten Grünen Zone in Bagdad mit Iran-treuen Milizen schwere Kämpfe liefere. Der Irak sei ein wichtiges Ölförderland und Mitglied des Ölkartells OPEC.Am Montag hätten die Erdölpreise noch kräftig zugelegt. Auslöser seien Sorgen über das ohnehin knappe Angebot gewesen. Neben den Unruhen im Irak beunruhige auch die Lage in Libyen die Märkte. "Es kam am Wochenende in der libyschen Hauptstadt Tripolis zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit mehreren Todesopfern, was neue Zweifel an der Stabilität des Landes und damit auch der Ölproduktion in Libyen aufkommen lässt", schreibe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Die Produktion habe sich dort nach monatelanger Blockade von Ölfeldern und Ölhäfen gerade erst wieder normalisiert. Hinzu kämen Äußerungen aus dem besonders ölreichen Land Saudi-Arabien, die auf eine künftig geringere Förderung durch den Ölverbund OPEC+ hindeuten könnten.Begrenzt würden die Preisaufschläge durch die Nachfrageseite. Dort herrsche die Sorge vor, dass die erwartete deutliche Abkühlung der globalen Konjunktur den Bedarf an Rohöl, Benzin und Diesel spürbar verringern könnte. Ungeachtet dessen würden sich die Ölpreise immer noch auf hohem Niveau bewegen, was vor allem auf den Ukraine-Krieg und scharfe Sanktionen westlicher Länder gegen Russland zurückgehe.Rücksetzer würden einfach dazu gehören und sollten kein Grund zu erhöhter Sorge sein. Das Marktumfeld für Equinor, TotalEnergies & Co bleibe hervorragend.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: