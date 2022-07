Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

46,335 EUR -4,45% (14.07.2022, 15:16)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

46,455 EUR -3,91% (14.07.2022, 15:02)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (14.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Donnerstag deutlich gefallen. Nachdem sich die Notierungen am Vortag stabil gehalten hätten, hätten sie damit wieder an die jüngste Talfahrt angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe gegen Mittag 97,66 US-Dollar und damit 1,91 Dollar weniger als am Vortag gekostet.Zeitweise sei Brent-Öl für 97,15 Dollar gehandelt worden und sei damit so günstig wie seit März nicht mehr gewesen.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,42 Dollar auf 93,88 Dollar zurückgegangen. Damit würden die beiden Ölsorten deutlich weniger als noch Mitte Juni kosten, als ein Fass der Sorte Brent noch mit rund 125 Dollar gehandelt worden sei.Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) sei zuletzt ebenfalls gesunken. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitgeteilt habe, habe der Korbpreis am Mittwoch 104,41 US-Dollar je Barrel (159 Liter) betragen. Das seien 2,45 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Die Opec berechne den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.In den USA sei die Teuerung im Juni unerwartet stark gestiegen und habe mit einer Rate von 9,1 Prozent den höchsten Stand seit gut 40 Jahren erreicht. Mehrere US-Notenbanker hätten sich im Nachgang sorgenvoll geäußert. Der regionale FED-Chef von Atlanta, Raphael Bostic, habe eine Zinsanhebung um einen ganzen Prozentpunkt für die nächste FED-Zinssitzung Ende Juli nicht ausgeschlossen.Unter Druck stünden am heutigen Donnerstag auch die Ölaktien. Während sich Exxon Mobil mit einem Minus von 1,3 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate noch recht stabil präsentiere, gebe die TotalEnergies-Aktie mehr als drei Prozent nach. Ein Stopp bei 39,00 Euro sichert die Total-Position nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Exxon sei bereits vor Kurzem unter den Stopp des AKTIONÄR gerutscht. (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)