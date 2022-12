Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,64 EUR -0,10% (02.12.2022, 13:03)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,62 EUR -1,10% (02.12.2022, 12:52)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (02.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten sich am Freitag nur wenig verändert. Im Mittagshandel koste ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,76 US-Dollar. Das seien 12 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) falle geringfügig um 15 Cent auf 81,07 Dollar.Damit habe sich der kräftige Preisanstieg seit Beginn der Woche vorerst nicht fortgesetzt. Seit Montag habe sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa 6 Dollar je Barrel verteuert. In den vergangenen Tagen hätten die Notierungen am Ölmarkt von einer etwas weniger strengen Corona-Politik Chinas profitiert, was Fachleute auch auf die Protestwelle in der Bevölkerung zurückführen würden."Die Ölpreise haben sich vor allem wegen der vorsichtigen Lockerungsschritte bei Chinas bislang strenger Null-Covid-Politik erholt", habe Rohstoffexperte, Carsten Fritsch von der Commerzbank, das Handelsgeschehen kommentiert. Darüber hinaus steuere die US-Notenbank FED auf weniger starke Zinsanhebungen zu, was die Konjunktur in den USA fördern und die Nachfrage nach Rohöl nach Einschätzung von Analysten stützen dürfte.Am Ölmarkt würden die Anleger zudem auf Beschlüsse des Treffens von Ölstaaten warten, die sich im Verbund OPEC+ zusammengeschlossen hätten. Am Wochenende möchten die Förderländer über ihre Produktionspolitik beraten. Es werde damit gerechnet, dass die rund 20 Länder an ihrer bisherigen Linie festhalten würden. Anfang November habe der Ölverbund seine Produktion spürbar verringert und damit auf einen Rückgang der Ölpreise reagiert.Auch die Ölaktien würden zum Wochenschluss im Minus notieren. Etwas deutlicher gehe es bei BP nach unten. Die Aktie liege auf der Handelsplattform Tradegate gut zwei Prozent im Minus. Nur leicht im Minus würden Shell und TotalEnergies notieren. Alle drei Werte seien von der US-Bank J.P. Morgan einer neuen Bewertung unterzogen worden. Galp . Auch das Kursziel für BP habe er angehoben, hier gelte jedoch weiterhin die Einstufung "neutral".Anleger lassen die Gewinne laufen, insbesondere TotalEnergies bleibt attraktiv, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Gewinne hier mit einem Stopp bei 43,50 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 02.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: