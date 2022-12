Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (06.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Experten von Deutsche Bank Research hätten wieder einmal den Ölsektor und die größten Produzenten aus Europa genauer unter die Lupe genommen. Analyst James Hubbard habe diesen Sektor im Rahmen der jüngsten Studie als "vital, stark, unterbewertet" beschrieben. Er habe betont, dass die Branche den Gesamtmarkt zuletzt deutlich outperformt habe.Und seiner Ansicht nach dürfte diese überdurchschnittliche Entwicklung noch längst nicht am Ende sein. Bei BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) sei der faire Wert von 527 auf 549 Britische Pence (6,38 Euro) erhöht und das Votum auf "Buy" belassen worden. Dasselbe Rating gelte laut Hubbart auch für Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G). Hier sei das Kursziel von 2.761 auf 2.987 Pence angehoben worden. Etwas zurückhaltender sei die Deutsche Bank bei TotalEnergies. Hier laute die Einschätzung leidglich "Hold", der faire Wert sei immerhin von 54,90 auf 60,00 Euro heraufgesetzt worden.DER AKTIONÄR bleibe für die drei günstig bewerteten Dividendenperlen unverändert bullish gestimmt. Alle drei Blue Chips sind kaufenswert, so Thorsten Küfner. Die Stoppkurse könnten bei 20,80 Euro (Shell), 43,50 Euro (Total) bzw. 4,30 Euro (BP) belassen werden. (Analyse vom 06.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: