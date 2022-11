Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,64 EUR -0,86% (23.11.2022, 12:44)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,82 EUR -0,43% (23.11.2022, 12:31)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (23.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch erneut gesunken. Nachdem sich die Notierungen am Morgen nach einem turbulenten Wochenauftakt zunächst hätten stabilisieren können, seien sie im Mittagshandel in die Verlustzone gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 87,34 US-Dollar und damit 1,02 Dollar weniger als am Vortag gekostet.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 85 Cent auf 80,10 Dollar gefallen.Als wichtiger Faktor für die Preisentwicklung am Ölmarkt gelte derzeit vor allem der Umgang Chinas mit der aktuellen Corona-Welle. Nach steigenden Infektionszahlen und neuen Todesfällen habe die politische Führung ihre ohnehin strenge Gangart in einigen Metropolen verschärft. Das Festhalten an der Null-Covid-Strategie bremse die Wirtschaft, was die Nachfrage nach Rohöl senkt und die Ölpreise belaste.Als Gegenpol fungiere die Angebotspolitik des Ölverbunds Opec+. Der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Zusammenschluss von Förderländern habe seine Produktion aufgrund der globalen Konjunkturschwäche zuletzt deutlich verringert. Ein Medienbericht, wonach dieser Kurs revidiert und die Produktion wieder ausgeweitet werden könnte, habe zu Beginn der Woche starke Preisschwankungen am Ölmarkt ausgelöst. Der Bericht sei von Saudi-Arabien und Kuwait zurückgewiesen worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link