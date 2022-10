Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Zum möglichen Leidwesen der Autofahrer fahre die Öl-Allianz OPEC+ ihre Ölproduktion zurück. Von November an werde der Verbund aus 23 Staaten 2 Mio. Barrel (je 159 Liter) täglich weniger Öl fördern, wie die OPEC am Mittwoch in Wien mitgeteilt habe. Es sei die umfassendste Verringerung der Produktion seit langem. Der Schritt solle den zuletzt um bis zu 30% gefallenen Ölpreis zumindest stabilisieren. Er geschehe "angesichts der Ungewissheit, die die globalen Wirtschafts- und Ölmarktaussichten umgibt, und der Notwendigkeit, die langfristigen Leitlinien für den Ölmarkt zu verbessern", so die OPEC.Mit den steigenden Ölpreisen seien am heutigen Mittwoch auch die Ölaktien ins Plus gedreht. Damit könnte sich die jüngste Erholungsbewegung bei den Werten fortsetzen. Anleger sollten weiter auf jeden Fall dabeibleiben, ihre Position jedoch mit einem Stopp bei 41 Euro nach unten absichern, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:51,91 EUR +0,39% (05.10.2022, 21:13)