Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,91 EUR +0,35% (06.10.2022, 08:51)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

51,87 EUR +1,09% (05.10.2022, 17:35)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (06.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die OPEC+ habe gestern eine Förderkürzung beschlossen, wodurch die Ölpreise auf dem aktuell hohen Niveau gestützt werden dürften. Dies spiele natürlich den europäischen Energieriesen BP , TotalEnergies und Shell voll in die Karten. Die Großbank Barclays habe die drei Blue Chips angesichts der bevorstehenden Zahlen erneut genauer unter die Lupe genommen.Und dabei sei man für alle Aktien sehr optimistisch gestimmt. So habe Analyst Joshua Stone geschrieben, dass die Ölkonzerne bald über ein weiteres starkes Quartal berichten werden. Er gehe davon aus, dass die überschüssigen Barmittel vor allem für Aktienrückkäufe und den Schuldenabbau genutzt werden dürften. Er habe eingeräumt, dass höhere Steuerbelastungen wohl kaum vermeidbar sein würden, diese könnten besonders die Nettogewinne der Raffineriebetreiber etwas schmälern. Seiner Ansicht nach seien indes die Sektorbewertungen generell vielversprechend, weshalb er für die drei großen europäischen Branchenvertreter bullish gestimmt bleibe.So habe er die Einstufung für TotalEnergies auf "overweight" und das Kursziel bei 72 Euro belassen, woraus sich ein Aufwärtspotenzial von 39 Prozent errechne. Auch die anderen beiden Dividendentitel stufe wer mit "overweight" ein. Beim Musterdepottitel BP beziffere er den fairen Wert auf 700 Britische Pence (umgerechnet 8,02 Euro), was satte 52 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Sein Ziel für Shell laute 3.300 Pence (37,81 Euro), woraus sich ebenfalls Aufwärtspotenzial von 39 Prozent ergebe.Auch "Der Aktionär" sei für die drei Blue Chips zuversichtlich gestimmt. Das aktuelle Marktumfeld bleibe gut, die mittel- bis langfristigen Perspektiven ebenfalls. Zudem würden alle drei Aktien mit günstigen Bewertungen und stattlichen Dividendenrenditen locken. Alle drei Titel bleiben attraktiv, die Stoppkurse können unverändert bei 20,50 Euro (Shell), 41,00 Euro (TotalEnergies) beziehungsweise 4,00 Euro (BP) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link