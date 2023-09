Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

63,05 EUR +0,16% (28.09.2023, 08:52)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,93 EUR +1,65% (27.09.2023, 17:35)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (28.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Bereits seit vielen Jahren sei TotalEnergies ein spendabler Dividendenzahler und diese Stellung wolle der Vorstand des französischen Konzerns offenbar auch in Zukunft untermauern. So sollten die Ausschüttungen in den kommenden Jahren weiter erhöht werden. Für das laufende Jahr wolle der Energieriese 44% des operativen Cashflows an die Aktionäre ausschütten. Darüber hinaus stelle das Management die 1,5 Mrd. USD aus dem Verkauf kanadischer Vermögenswerte für Aktienrückkäufe bereit.Zudem habe man ehrgeizige Pläne für die Konzernbereiche der fossilen und die erneuerbaren Energien. Demnach plane TotalEnergies die Stromerzeugung bis zum Jahre 2030 auf mehr als 100 Terawattstunden zu erhöhen. Pro Jahr würden zu diesem Zweck satte 4 Mrd. USD investiert.Die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten für TotalEnergies seien nach wie vor gut, die Bilanz solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 im historischen und im Branchenvergleich sehr günstig. Zudem locke eine stattliche Dividendenrendite von 5%. Darüber hinaus sei der Aufwärtstrend nach wie vor intakt. TotalEnergies bleibe daher ein Kauf. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 46 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: