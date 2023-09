Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

60,42 EUR +0,57% (12.09.2023, 09:11)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

60,43 EUR -0,51% (12.09.2023, 09:13)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein klarer Kauf.Es habe sich bereits angedeutet, gestern sei es gelungen: Die Aktie von TotalEnergies habe durch den Sprung über den Widerstand bei 60,88 Euro ein neues Mehrjahres-Hoch markiert. Durch das nun generierte Kaufsignal wäre der Weg nach oben rein charttechnisch betrachtet nun frei bis zur Marke von 73,40 Euro, dem Allzeithoch aus dem Jahre 2007.Rückenwind erhalte TotalEnergies indes weiterhin vom Ölmarkt. So hätten die Ölpreise am Dienstagmorgen erneut leicht zulegen können. Im frühen Handel habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,93 US-Dollar gekostet. Das seien 29 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung sei um 37 Cent auf 87,66 Dollar gestiegen.Damit würden die Erdölpreise knapp unter ihren höchsten Ständen seit vergangenem November notieren. Für deutliche Preissteigerungen in den vergangenen eineinhalb Monaten würden vor allem erhebliche Angebotsbeschränkungen durch große Förderländer beitragen. Saudi-Arabien und Russland würden ihre Lieferungen mindestens bis Jahresende begrenzen wollen. Mit der Strategie sollten die Einnahmen aus dem Ölverkauf erhöht werden.Auftrieb würden die Ölpreise auch durch den zuletzt schwächelnden Dollar erhalten. Falle der Dollar im Wert, würden im Gegenzug andere Währungen zulegen. Da Rohstoffe überwiegend in der US-Währung gehandelt würden, führe der abwertende Dollar zu einer rechnerischen Vergünstigung der Ölpreise in Ländern mit anderen Währungen. In der Folge steige dort die Nachfrage, was wiederum die Ölpreise treibe.Der Blue Chip bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 46,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: