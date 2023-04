Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,76 EUR -0,94% (19.04.2023, 15:28)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,78 EUR -1,48% (19.04.2023, 15:22)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (19.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Experten der US-Großbank JPMorgan hätten wieder einmal die europäischen Öl- und Gasproduzenten Shell, TotalEnergies und BP genauer unter die Lupe genommen. Analyst Christyan Malek gehe davon aus, dass das erste Quartal des laufenden Jahres für die Branchenvertreter wohl insgesamt solide verlaufen sein sollte. Er sehe aber auch durchaus Risiken für negative Gewinnrevisionen in den kommenden Quartale. Malek habe dies u.a. mit den in den vergangenen Monaten wieder deutlich gesunkenen Gaspreisen begründet.Bei TotalEnergies bleibe er aber bullish: Er stufe das Papier des französischen Energieriesen nach wie vor mit "overweight" ein. Das Kursziel habe er zwar von 73 auf 69 Euro gesenkt. Es liege aber damit immerhin noch 19% über dem aktuellen Kursniveau."Der Aktionär" sei für den Sektor indes weiterhin bullish gestimmt. Auch das aktuelle Niveau der Öl- und Gaspreise dürfte den drei großen europäischen Energieriesen üppige Gewinne bescheren. Die sehr günstig bewertete Dividendenperle bleibe dementsprechend attraktiv. Der Stoppkurs könne unverändert bei 46 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: