Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

55,76 EUR -1,83% (25.05.2023, 15:14)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

55,94 EUR -1,62% (25.05.2023, 15:01)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Energiekonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Schritt für Schritt treibe TotalEnergies seinen Konzernumbau voran. Aktuell erwirtschafte TotalEnergies den überwiegenden Teil seiner Einnahmen mit Öl und Gas oder petrochemischen Produkten. Doch die Franzosen würden bei der Diversifizierung zum Teil deutlich mutiger vorangehen als viele Wettbewerber.So habe der Konzern sich nun eine Beteiligung über 20 Prozent an dem finnischen Start-up Ductor gesichert. TotalEnergies habe betont, dass Ductor über eine sehr innovative Technologie zur Verarbeitung von organischen Abfällen mit hohem Stickstoffgehalt verfüge. Derartige Abfälle seien in der Regel nur unter gewissen Umständen und häufig sehr aufwendig für die Produktion von Biomethan zu verwenden.Zudem seien die beiden Unternehmen auch eine Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen dessen möchten die Gesellschaften gemeinsam in verschiedene Projekte zur Biomethan-Erzeugung investieren und diese anschließend weiterentwickeln. Die zukünftigen Schwerpunkte der Kooperation sollten zunächst vor allem auf den Märkten in den USA und Europa liegen. Den Angaben von TotalEnergies zufolge verfüge Ductor bereits über eine Pipeline von bis zu 20 unterschiedlichen Projekten. Einige davon sollten sich inzwischen in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.Die Dividendenperle bleibt ein klarer Kauf (Stoppkurs: 46,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: