Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) weiterhin zu kaufen.Die Ölpreise hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr stark entwickelt. Dementsprechend würden die Gewinne bei Ölriesen wie etwa TotalEnergies sprudeln. Und daher sei es wenig verwunderlich, dass die Mehrheit der Experten für die Anteilscheine des französischen Konzerns nach wie vor bullish gestimmt sei.So habe die US-Bank JP Morgan das Kursziel für TotalEnergies von 65,00 auf 72,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Mit den deutlich angezogenen Ölpreisen sei der Superzyklus auf dem richtigen Weg, habe Analyst Matthew Lofting in seiner jüngsten Branchenstudie erklärt und auf die sich ergebenden "erstklassigen" Barmittelrenditen verwiesen. Aufgrund der günstigeren Hebelwirkung ziehe er EU-Werte den US-Wettbewerbern vor. Für TotalEnergies spreche unter anderem das überzeugende Wachstum.Indes habe die Schweizer Großbank UBS die Papiere von TotalEnergies auf "buy" mit einem Kursziel von 65,00 Euro belassen. Die jährliche Investorenveranstaltung am 27. September biete dem Ölkonzern die Gelegenheit, über die Fortschritte bei der Strategie-Umsetzung und den Ausschüttungen an die Aktionäre seit dem vergangenen Jahr zu berichten, habe Analyst Henri Patricot in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Der Fokus dürfte seiner Ansicht nach nun besonders auf Erneuerbaren Energien, dem Flüssiggasgeschäft und den Aktivitäten in Namibia liegen.Auch "Der Aktionär" sei unverändert bullish gestimmt. Aus fundamentaler und charttechnischer Sicht sei die Aktie des französischen Energieriesen weiterhin attraktiv: Die Aussichten seien gut, die Bilanz solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 günstig. Darüber hinaus locke eine stattliche Dividendenrendite von 4,5 Prozent. Zudem sei der Aufwärtstrend nach wie vor intakt.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.