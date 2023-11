Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,74 EUR +1,55% (20.11.2023, 13:12)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,69 EUR +1,42% (20.11.2023, 13:04)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (20.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) weiterhin zu kaufen.Zum Wochenauftakt könnten die Aktien von Shell und TotalEnergies leicht zulegen. Denn auch die Ölpreise seien im frühen Handel weiter geklettert. So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,35 US-Dollar gekostet. Das seien 74 Cent mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für WTI zur Lieferung im Dezember sei um 72 Cent auf 76,61 Dollar gestiegen.Mit den Preisaufschlägen setze sich am Erdölmarkt die Erholung vom Wochenausklang fort. Vor diesem Hintergrund erlange ein für das kommende Wochenende angesetztes Treffen des Förderverbunds Opec+ schon jetzt größere Aufmerksamkeit. Saudi-Arabien und Russland, die den Verbund faktisch anführen würden, hätten ihre Produktion in diesem Jahr bereits deutlich verringert. Marktteilnehmer würden sich fragen, ob weitere Mitglieder des Verbunds folgen würden."Der Ölpreis ist aufgrund von Nachfragesorgen und der Erwartung eines überversorgten Marktes unter Druck geraten", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank in der vergangenen Woche kommentiert. Seit mittlerweile knapp einem Monat gehe es mit den Ölpreisen tendenziell nach unten. Inzwischen würden die Notierungen bereits klar unter dem Niveau von Anfang Oktober liegen, bevor der Ausbruch des Gaza-Krieges die Ölpreise zwischenzeitlich kräftig habe steigen lassen.Fritsch rechne damit, dass sich die Nachfragesorgen wegen der schwächeren konjunkturellen Entwicklung als übertrieben erweisen würden. Er habe in diesem Zusammenhang auf die Internationale Energieagentur verwiesen, die ihre Nachfrageprognose in dieser Woche für dieses und nächstes Jahr leicht erhöht habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link