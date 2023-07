Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (10.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die zuletzt schwächelnden Öl- und Gaspreise hätten dafür gesorgt, dass TotalEnergies seit Anfang des Jahres knapp 20 Prozent an Wert eingebüßt habe. Von einem am Montag vermeldeten Milliarden-Auftrag dürfte das Unternehmen langfristig profitieren - hier die Details.Der Irak und der französische Energiekonzern hätten am Montag einen Vertrag über 27 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Darin gehe es im Wesentlichen um die Förderung von Rohöl und Gas sowie Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Abkommen sei auf 30 Jahre ausgelegt und solle Mitte August in Kraft treten. An der Börse scheine die Nachricht gut anzukommen, während der marktbreite EURO STOXX 50 0,60 Prozent zulege, verteuere sich die TotalEnergies-Aktie gut 1,5 Prozent.Sei TotalEnergies vor Jahren noch ein reiner Rohöl- und Gaslieferant gewesen, so habe die Gesellschaft zuletzt neue Geschäftsfelder für sich entdeckt. Darunter zähle unter anderem die Kooperation mit der Lebensmittel-Kette REWE zum Aufbau von Ladestationen für E-Autos bei mehr als 100 Märkten. Der Fokus des Unternehmens gehe immer mehr in Richtung erneuerbare Energien. So möchten die Franzosen mit Gentari Renewables ein 100-Megawatt-Solarprojekt in Australien errichten.Mit Unterschreiten der 200-Tage-Linie Ende Mai sei ein Verkaufssignal ausgelöst worden. Eine wichtige Kursunterstützung warte im Bereich von 45 Euro. Um von einer Wende zu sprechen, bedürfe es zunächst einer Bodenbildung bei der Aktie. Mit einem KGV von knapp sechs und einer Dividenden-Rendite von 7,30 Prozent sei TotalEnergies attraktiv bewertet und bleibe langfristig sehr interessant. Der Strategieschwenk hin zu erneuerbaren Energien sollte sich langfristig in steigende Kurse bezahlbar machen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.