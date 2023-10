Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (05.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des französischen Öl- und Gasproduzenten TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein Kauf.Über viele Wochen hinweg hätten sich die Ölpreise auch in schwierigen Marktphasen in einer anhaltend starken Verfassung präsentiert. Doch am Mittwoch hätten sie nun doch deutlich nachgegeben und die niedrigsten Stände seit Anfang September erreicht. Dies belaste natürlich auch die Aktienkurse von Produzenten wie BP oder TotalEnergies.Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 87,63 US-Dollar gekostet. Das seien 3,29 Dollar weniger gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung sei um 3,31 Dollar auf 85,91 Dollar gefallen.Der wachsende Konjunkturpessimismus an den Finanzmärkten belaste auch die Ölpreise. Die Erwartung, dass die Leitzinsen in den USA länger höher bleiben könnten als bisher gedacht, dämpfe auch die Erwartungen für die Rohölnachfrage. Die Lagerbestände in den USA seien zwar laut Energieministerium in der vergangenen Woche gefallen. Allerdings hätten die Benzinlagerbestände deutlich zugelegt.Die politische Unsicherheit sei erneut gestiegen. Die von einer Gruppe radikaler Republikaner angezettelte Abwahl des Sprechers Kevin McCarthy beunruhige die Märkte. Die Wahl eines Nachfolgers werde nicht vor dem nächsten Mittwoch erwartet, womit alle gesetzgeberische Arbeit vorerst auf Eis liege. Ein beschlossener Übergangshaushalt laufe Mitte November aus. Sei bis dahin kein neues Budget verabschiedet, würden die USA erneut auf einen Stillstand der Regierungsgeschäfte zusteuern.Die Erdölpreise hätten sich so von ihren mehrmonatigen Höchstständen entfernt, die sie erst kürzlich erreicht hätten. Getrieben worden seien die Preise vor allem durch das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Beide Länder hätten am Mittwoch bestätigt, dass sie die Förderkürzungen bis zum Ende des Jahres würden beibehalten wollen.Beide Blue Chips bleiben ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bei BP sollte der Stoppkurs bei 4,60 Euro belassen werden, bei TotalEnergies bei 46,00 Euro. (Analyse vom 05.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link