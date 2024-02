Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (15.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der Energieriese TotalEnergies würde gerne sein Engagement bei den Erneuerbaren Energien rasch ausbauen. Zum einen natürlich, weil dieser Bereich immer wichtiger werde. Zum anderen aber natürlich auch, um nicht aus noch mehr Portfolios von Pensionsfonds und anderen Vermögensverwaltern aussortiert zu werden, da die Klimabilanz zu schlecht stei.Doch gerade beim Ausbau der Aktivitäten bei Solar-, Wind- und Wasserkraftprojekten in Schwellen- und Entwicklungsländern würden immer wieder Probleme auftreten, die Konzernchef Patrick Pouyanne nerven würden. Schuld daran sei seiner Ansicht nach die restriktive Politik des Internationalen Währungsfonds (IWF).Pouyanne habe erklärt, dass etwa in Afrika viele Elektrizitätsprojekte unter "einem Solvenzproblem leiden". Für das Risiko, dass nicht bezahlt werde, könne man sich dort aber kaum absichern. Denn die afrikanischen Regierungen könnten meist keinerlei Garantien geben. Pouyanne habe erklärt, dass sie nicht in der Lage seien, diese Garantien zu geben, weil der IWF kommt und ihnen sagen würde: "Gebt diese Garantien nicht, ihr seid bereits überschuldet." Er habe betont: "Ich bin enttäuscht, dass es keine echte internationale Finanzinstitution gibt, die für all diese afrikanischen Staaten bürgt und nicht mehr von ihnen verlangt als das, was wir verlangen."Daher beschränke sich etwa TotalEnergies fast nur auf Business-to-Business-Bergbauprojekte, für kleinere Firmen sei dies aber oftmals schwieriger. Der französische Energieriese habe Ende des Jahres 2023 über ein Portfolio bei Erneuerbaren Energien im Volumen von 22 Gigawatt installierter Leistung verfügt - mehr als alle anderen großen Ölproduzenten.Die Aktie bleibt attraktiv (Stopp: 49,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: