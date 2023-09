unter folgendem Link.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (08.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag merklich zugelegt. Auf Wochensicht würden sich deutliche Gewinne abzeichnen. Auftrieb komme von der Angebotsseite: In dieser Woche hätten die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionsbeschränkungen bis Jahresende verlängert. Damit wollten die Anführer des Ölverbunds OPEC+ die Preise nach oben treiben. "Die Energieagenturen dürften nächste Woche bestätigen, dass der Ölmarkt somit auch im Jahresschlussquartal deutlich unterversorgt ist", heiße es in einem Kommentar der Commerzbank. "Das sollte die hohen Ölpreise unterstützen."Einen weiteren Grund für die steigenden Erdölpreise würden Fachleute in den derzeit knappen Lagerbeständen sehen. Am Donnerstag hätten Zahlen des US-Energieministeriums einen spürbaren Rückgang ergeben. Aktuell lägen die landesweiten Rohölvorräte in den USA so niedrig wie zuletzt Ende 2022.Am Freitag seien die Ölpreise zudem durch einen schwächeren Dollarkurs gestützt worden. Ein schwächerer US-Dollar mache Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger. Dies stütze tendenziell die Nachfrage.Auch die Aktien der großen Ölfirmen hätten zum Wochenschluss erneut zulegen können. TotalEnergies habe an der Pariser Börse 0,8% zugelegt. Der französische Konzerns sei eine laufende Empfehlungen des "Aktionärs". Sowohl die Charttechnik als auch die fundamentalen Daten würden für weiter steigende Notierungen sprechen. Nicht zu verachten seien zudem die starken Dividendenausschüttungen. Anleger sollten hier weiter an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil und TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU