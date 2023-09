Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Mittwoch deutlich zugelegt. Gestützt worden seien die Preise durch die in den USA laut Energieministerium gefallenen Rohöllagerbestände. Der Rückgang sei in der vergangenen Woche zudem stärker gewesen als erwartet. Das spiele Öl-Giganten wie BP oder TotalEnergies natürlich voll in die Karten.Zuletzt sei ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bei 96,64 US-Dollar gehandelt worden. Das seien 2,68 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 3,23 Dollar auf 93,60 Dollar gestiegen. Dies seien bei beiden Ölsorten die höchsten Stände seit dem vergangenen November.Die rückläufigen Lagerbestände und das verknappte Angebot auf dem Weltmarkt hätten schon seit einiger Zeit die Ölpreise gestützt. Große Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland würden seit einiger Zeit deutlich weniger Erdöl liefern. Zusammen mit einer soliden Nachfrage führe dies zu sinkenden Rohölvorräten.Die immer höheren Öl-Preise würden auch für steigende Notierungen bei Öl-Titeln wie der britischen BP oder der französischen TotalEnergies sorgen. Beide Aktien befänden sich daher auch in einer starken charttechnischen Verfassung und in der Nähe der 52-Wochen-Hochs.Nach Ansicht des "Aktionär" ist es bei den genannten Öl-Aktien allerdings keineswegs zu spät für einen Einstieg, denn beide Titel trumpfen unverändert mit einer attraktiven Bewertung auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Und das, obwohl die Aktien von BP und TotalEnergies vor dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch stünden. Trader könnten im Falle eines nachhaltigen Ausbruchs auf ein frisches Jahreshoch ebenfalls an der Rally bei den Öl-Werten partizipieren. (Analyse vom 27.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.