Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der französische Öl- und Gasproduzent habe sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt und wolle in den kommenden Jahren zu einem der weltgrößten Erzeuger von Erneuerbaren Energien werden. Dafür gehe das Unternehmen nun den nächsten Schritt. So wolle sich TotalEnergies für 1,5 Milliarden Euro netto den Erneuerbare-Energien-Spezialist Total Eren komplett einverleiben.Bislang habe sich TotalEnergies Beteiligung an der Gesellschaft auf 30 Prozent belaufen. Nun wolle der Konzern die restlichen Aktionäre aus Total Eren herauskaufen und den Anteil auf 100 Prozent erhöhen. Total Eren und TotalEnergies hätten bereits im Jahre 2017 eine strategische Vereinbarung festgelegt, wonach der Energieriese die Möglichkeit habe, Total Eren innerhalb der kommenden Jahre komplett zu erwerben. In Zukunft sollten die Einheiten von Total Erens vollständig in das Erneuerbaren-Geschäft von TotalEnergies integriert werden.Der Kauf passe zur Strategie von TotalEnergies. CEO Patrick Pouyanne habe bereits angekündigt, im laufenden Jahr bis zu fünf Milliarden US-Dollar für kohlenstoffarme Energien auszugeben, das entspreche knapp einem Drittel der Gesamtinvestitionen. Zudem trenne man sich Stück für Stück von vereinzelten fossilen Projekten.Lob für den Deal gebe es vom Analysehaus Jefferies. So habe Analyst Giacomo Romeo erklärt, dass die Übernahme der restlichen 70 Prozent an Total Eren bereits erwartet worden sei. Seiner Ansicht nach seien die letztlich dafür investierten 1,5 Milliarden Euro weniger als prognostiziert gewesen. Er stufe die Anteilscheine von TotalEnergies weiterhin mit "buy" ein, das Kursziel beziffere er unverändert auf 66 Euro.Die Aktie bleibt nach wie vor attraktiv. Wer bereits investiert ist, sichert die Position mit einem Stoppkurs bei 46,00 Euro ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: