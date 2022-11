Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,26 EUR +0,76% (24.11.2022, 11:45)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,17 EUR +0,97% (24.11.2022, 11:46)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (24.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE).Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten im Großen und Ganzen den Markterwartungen entsprochen. Der bereinigte Reingewinn von USD 9,9 Mrd. habe nur 3% über dem vom Unternehmen ermittelten Konsens gelegen. Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit sei durch die Auflösung von Betriebskapital in Höhe von USD 6,0 Mrd. erhöht worden und habe zur Senkung der Nettoverschuldung des Unternehmens beigetragen. TotalEnergies habe eine weitere Abschreibung auf seine russischen Vermögenswerte in Höhe von USD 3,0 Mrd. verbucht, sodass der verbleibende Buchwert nun bei ca. USD 6,0 Mrd. liege. Das Management erwarte, dass der Rohölpreis und die Raffineriemargen im vierten Quartal hoch bleiben würden.Auf dem kürzlich abgehaltenen Kapitalmarkttag habe das Unternehmen einen neuen Finanzrahmen vorgestellt, der zu seiner Übergangsstrategie passe. Die Rendite für die Aktionäre solle aus drei Hauptbestandteilen bestehen: einer erschwinglichen und wachsenden Dividende, Rückkäufen und Sonderdividenden. Insgesamt sei die Unternehmensleitung weiterhin bestrebt, 35 bis 40% des Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben.Gleichzeitig plane TotalEnergies, jährlich USD 14 bis 18 Mrd. für Investitionen in LNG- und kohlenstoffarme Projekte auszugeben, was mehr sei als die bisherige Prognose. Abschließend lasse sich sagen, dass das Unternehmen kurzfristig weiter in Öl investieren und sich langfristig auf Gas konzentrieren werde, während es die Investitionen in erneuerbare Energien und andere kohlenstoffarme Geschäftsbereiche schrittweise erhöhen werde.Der Analyst gehe davon aus, dass die US-Schieferölproduzenten ihre Produktion bis 2023e um bis zu 1,0 Mio. bbl/d steigern würden. Ein weiterer mittelfristiger Risikofaktor für die globale Ölversorgung bleibe das künftige Angebot aus dem Iran.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.