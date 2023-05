Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (24.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die britische Großbank Barclays bleibe für die TotalEnergies-Aktie nach wie vor bullish gestimmt. So habe Analystin Lydia Rainforth das Rating für die Papiere des französischen Energieriesen nach weiteren positiven Nachrichten aus Namibia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen.Dies liege knapp 25 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Rainforth habe unter Verweis auf das Branchenblatt Upstream geschrieben: Das Oranje-Becken, das sich über namibische und südafrikanische Gewässer erstrecke, habe das Potenzial, mehrere Milliarden Barrel an förderbaren Leichtöl-Reserven zu enthalten.Indes hätten die Ölpreise am Dienstag nach einem verhaltenen Start deutlich zugelegt. So habe ein Barrel Brent zur Lieferung im Juli 77,17 US-Dollar gekostet. Das seien 1,18 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sei um 1,25 Dollar auf 73,30 Dollar geklettert.Eine erneute Warnung des führenden Ölförderlandes Saudi-Arabien vor der Spekulation auf weiter fallende Ölpreise habe am Markt mit etwas Verzögerung Wirkung gezeigt. Die Warnung sei von dem Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud, ausgesprochen worden und sei etwa eine Woche vor dem nächsten Treffen von Vertretern der Ölallianz Opec+ erfolgt, in der Mitgliedsstaaten des Kartells und andere führende Förderstaaten organisiert seien, darunter auch Russland.Saudi-Arabien, der faktische Anführer des Opec+-Kartells, habe zu den Ländern gezählt, die den globalen Rohölmarkt mit einer Angebotskürzung überrascht hätten, welche diesen Monat in Kraft getreten sei. Mehrere Opec-Delegierte hätten erklärt, es bestehe kein weiterer Handlungsbedarf, da die bereits eingeführten Drosselungen dazu beitragen würden, den globalen Markt zu straffen. Dennoch sei Prinz Abdulaziz dafür bekannt, überraschende Interventionen zu inszenieren.DER AKTIONÄR halte an seiner Einschätzung für die TotalEnergies-Aktie fest: Die Gewinne dürften auch im laufenden Jahr weiterhin kräftig sprudeln. Mit einem KGV von 6 und einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent sei die Bewertung immer noch günstig. Sollte es den Franzosen aber gelingen, ihr Geschäft mit Erneuerbaren Energien stärker voranzutreiben, dürfte dies bei zahlreichen institutionellen Investoren, die allmählich auch immer stärker nach ESG-Kriterien anlegen müssten, gut ankommen.Die TotalEnergies-Aktie bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 46,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.05.2023)