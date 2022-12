Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,31 EUR +1,92% (08.12.2022, 10:05)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,34 EUR +1,41% (08.12.2022, 09:55)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (08.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der Gegenwind für die Energiegiganten BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517), Exxon (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549) oder TotalEnergies habe zuletzt wieder zugenommen. Die Ölpreise hätten weiter geschwächelt. Am Donnerstag hätten sie aber zumindest ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage nicht fortgesetzt. Am Morgen habe ein Barrel Brent 77,62 US-Dollar gekostet. Das seien 45 Cent mehr als am Vortag gewesen. WTI sei um 56 Cent auf 72,57 Dollar geklettert.Seit Beginn der Woche sei es mit den Ölpreisen stark abwärts gegangen. Das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee habe sich in dieser Zeit um etwa zehn Dollar je Barrel verbilligt. Ausschlaggebend für die Talfahrt im Wochenverlauf seien generelle Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken hätten die Stimmung am Rohölmarkt getrübt.Als Begründung für die aktuelle Stabilisierung der Ölpreise sei am Markt auf die jüngste Entwicklung in China verwiesen worden. Die Regierung in Peking habe die harten Corona-Maßnahmen im Land ein Stück weit gelockert, was am Ölmarkt die Spekulation auf ein stärkeres Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit verbunden auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl verstärke.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: