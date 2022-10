Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (10.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gegenwind für große Gasförderer wie etwa Shell oder TotalEnergies: Der Preis für europäisches Erdgas gebe auf hohem Niveau weiter nach. Am Montagvormittag habe der stark beachtete Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas im Tief 144 Euro je Megawattstunde gekostet. Das seien etwa fünf Prozent weniger als am Freitag gewesen.Der TTF-Kontrakt gelte als Richtschnur für das allgemeine Preisniveau am europäischen Erdgasmarkt. Am Gasmarkt habe sich die lange Zeit sehr angespannte Situation zuletzt etwas gebessert. Hintergrund seien mittlerweile gut gefüllte europäische Erdgasspeicher und politische Bemühungen zur Dämpfung des Erdgasverbrauchs. Ungeachtet dessen koste Erdgas immer noch viel mehr als vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Hintergrund sei die hohe Abhängigkeit Europas von russischen Erdgaslieferungen, die in den vergangenen Monaten Zug um Zug verringert worden seien. Ersatzlieferungen kämen insbesondere aus Norwegen oder in Form von Flüssiggas etwa aus den USA.Die ganz große "Party" bei den Gaspreisen dürfte für die Produzenten vorerst beendet sein. Doch das aktuelle immer noch hohe Niveau der Gas- und Ölpreise spiele TotalEnergies und Shell natürlich weiterhin voll in die Karten. Die beiden sehr günstig bewerteten Blue Chips bleiben attraktiv, die Stoppkurse können unverändert bei 20,50 Euro (Shell) beziehungsweise 41,00 Euro (TotalEnergies) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.