Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (29.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Für die Vorstände und Aktionäre von Ölproduzenten wie etwa TotalEnergies oder BP werde es am Donnerstag spannend. Denn dann gehe es wieder um die Förderpolitik des Förderverbunds OPEC+. Die rund zwanzig Staaten würden morgen über ihre zukünftigen Produktionsziele beratschlagen - und hierbei seien sich einige Mitglieder uneinig.So sei die Zusammenkunft eigentlich für vergangenes Wochenende geplant gewesen, sie sei wegen Unstimmigkeiten über die Förderung aber verschoben worden. Medienberichten zufolge sei vor allem die Produktion afrikanischer Staaten strittig.Der Disput erhöhe den Druck auf den Verbund. Seit Ende September seien die Erdölpreise um mehr als 15 Prozent gefallen. Gründe seien Konjunkturängste und ein steigendes Angebot aus Nicht-OPEC-Ländern wie den USA und Brasilien. Schon jetzt begrenze OPEC+ die Förderung, allen voran der Ölgigant Saudi-Arabien. Fraglich sei, ob das Land weiterhin den Großteil der Förderkürzungen stemme oder auf Unterstützung der anderen Mitglieder poche.Indes seien die Ölpreise am Dienstag um knapp zwei Dollar gestiegen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar habe am Abend 81,94 US-Dollar gekostet. Das seien 1,96 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sei um 1,88 Dollar auf 76,74 Dollar gestiegen.Das aktuelle Ölpreisniveau spiele Energiekonzernen mit soliden Kostenstrukturen weiterhin voll in die Karten. Die Aussichten für BP und TotalEnergies seien daher nach wie vor gut, die Bilanzen solide und die Bewertungen mit einstelligen KGVs im historischen und im Branchenvergleich sehr günstig. Zudem würden beide Titel mit stattlichen Dividendenrenditen locken. Die Stoppkurs sollten zur Gewinnsicherung bei 49,00 Euro (TotalEnergies) beziehungsweise 4,60 Euro (BP) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: