ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (12.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuelle Aktienanalyse die Aktie des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Experten der Privatbank Berenberg hätten den Öl- und Gasmarkt wieder einmal genauer unter die Lupe genommen und in diesem Zusammenhang auch die TotalEnergies-Aktie. Das Ergebnis dürfte den Aktionären des Konzerns durchaus gefallen. Denn Analyst Henry Tarr bewerte die Musterdepot-Titel weiter mit "Buy".Das Kursziel habe Tarr bei 63 Euro belassen. Das russische Gas-Angebot dürfte in den Winter hinein die wichtigste Einflussgröße für die Speicherbestände bleiben, so Tarr. Er glaube nicht, dass eine Rationierung nötig sein werde, doch die europäischen Gas- und damit auch die Strompreise dürften hoch bleiben. Dadurch seien auch die globalen Preise für Flüssiggas (LNG) gestiegen, was großen LNG- und europäischen Gasunternehmen wie Shell oder TotalEnergies zugutekommen sollte.Es sehe nach wie vor sehr gut aus für TotalEnergies. Da der Titel immer noch sehr günstig bewertet ist und der Konzern sich durch clevere Investitionen für die neue Energiewelt wappnet, bleibt die Dividendenperle ein klarer Kauf (neuer Stoppkurs: 41,00 Euro) und weiterhin Mitglied im AKTIONÄR-Depot, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 12.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: TotalEnergies.Mit Material von dpa-AFX