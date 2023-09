Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,15 EUR +0,60% (18.09.2023, 08:55)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,49 EUR +0,19% (18.09.2023, 09:03)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (18.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein Kauf.Bei TotalEnergies laufe es derzeit einfach rund. Die Gewinne würden dank der anhaltend hohen Ölpreise sprudeln und der Kurs steige immer weiter. Die Franzosen würden aber auch fleißig an einer Zukunft arbeiten, in der Öl und Gas nicht mehr die gleiche Bedeutung hätten wie derzeit. So habe es letzte Woche Meldungen zu drei spannenden Projekten gegeben.Laut einem Medienbericht sei TotalEnergies in Gesprächen über eine Investition in Höhe von 700 Millionen Dollar in Erneuerbare-Energien-Projektanteile. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berufe sich in ihrem Bericht auf Insider und schreibe, dass es dabei um Projekte gehen solle, die von der indischen Adani Green Energy entwickelt worden seien. Eine Stellungnahme zu der Meldung hätten Adani und TotalEnergies bislang abgelehnt.Zudem TotalEnergies zusammen Petrobras und die Casa dos Ventos Holding, ein Joint Venture zwischen TotalEnergies und Casa dos Ventos, eine Absichtserklärung zum gemeinsamen Aufbau von Erneuerbaren Energien und grünen Wasserstoff unterzeichne. Konkret gehe es um eine zweijährige Vereinbarung für gemeinsame Investitionen und Abnahmen in Solarenergie, Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft sowie kohlenstoffarmen Wasserstoff in Brasilien. TotalEnergies habe indes auch noch weitere Offshore-Windpläne im größten Land Südamerikas. Die Franzosen hätten bereits Anträge für drei Gebiete mit einer Gesamtleistung von insgesamt neun Gigawatt eingereicht.Darüber hinaus habe TotalEnergies auch mit Air Liquide eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach der Industrieriese TotalEnergies Raffinerien über mehrere Jahre hinweg mit grünem und kohlenstoffarmem Wasserstoff versorgen solle.TotalEnergies bleibt daher ein Kauf (Stoppkurs: 46,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte