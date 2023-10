Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,60 EUR +1,20% (26.10.2023, 12:21)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,52 EUR +0,51% (26.10.2023, 12:11)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE).Es sei natürlich kein Geheimnis, dass es bei den Ölproduzenten derzeit äußerst rund laufe. Einen weiteren Beleg dafür habe nun der französische Energieriese TotalEnergies geliefert. Das Unternehmen habe den um Sondereffekte bereinigten Gewinn in Q3 im Vergleich zum Vorquartal um 30 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar oder 6,1 Milliarden Euro gesteigert.Teile man das durch die 92 Tage des dritten Quartals, so errechne sich ein Überschuss von knapp 66 Millionen Euro pro Tag. Analysten hätten indes mit geringeren Ergebnissen gerechnet. Mit einem operativen Gewinn von 13,1 Milliarden Dollar habe sich TotalEnergies im Vergleich zum Vorquartal um 18 Prozent verbessert, aber unter dem Ertragsniveau des Vorjahres gelegen, denn damals hätten die Öl- und vor allem die Gaspreise noch höher gelegen.Für die Anteilseigner der Franzosen lohne sich der gute Geschäftsverlauf im abgelaufenen Quartal einmal mehr. So sollten sie erneut eine Quartalsdividende in Höhe von 74 Cent pro Aktie erhalten, das seien sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zudem setze das Unternehmen das laufende Aktienrückkaufprogramm fort. Demnach sollten bis zum Ende des Jahres Anteilscheine im Volumen von 9 Milliarden Dollar zurückgekauft werden. Indes wolle der Konzern 2023 insgesamt 16 bis 17 Milliarden Dollar netto investieren.Ebenfalls positiv: Für das vierte Quartal habe der Vorstand Barmittelzuflüsse von knapp vier Milliarden Dollar aus der Veräußerung kanadischer Vermögenswerte in Aussicht gestellt. Dadurch könnte TotalEnergies die ohnehin schon starke Blanz weiter verbessern, wodurch der Verschuldungsgrad auf unter acht Prozent fallen dürfte.TotalEnergies bleibt daher ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung bei 49,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: