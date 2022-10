Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (14.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Brent, WTI & Co gehe es im heutigen Handel erneut deutlich bergab. Der Aktienkurs von TotalEnergies könne hingegen dennoch zulegen. Dies könnte auch daran liegen, dass es für die Anteilscheine des französischen Energieriesen erneut einige bullishe Analystenkommentare gegeben habe, in denen der Dividendenperle reichlich Luft nach oben zugestanden werde.So habe etwa die kanadische Bank RBC das Kursziel bei 65 Euro belassen. Die Produktion in sämtlichen Sparten des Öl-, Gas und Energiekonzerns habe sich im dritten Quartal besser als erwartet entwickelt, habe Analyst Biraj Borkhataria geschrieben. UBS habe das Kursziel für die Aktie von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Henri Patricot rechne in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Ölkonzerne mit einem weiteren starken Quartal, wenn auch nicht ganz so beeindruckend wie das zweite.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für TotalEnergies nach einem Zwischenbericht zur Produktion auf "buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen, was 46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. In Reaktion auf erste Indikationen zum dritten Quartal habe er nur kleinere Änderungen an seinen Prognosen für den Ölkonzern vorgenommen, habe Analyst Michele della Vigna in seinem vorliegenden Ausblick geschrieben. Die Quartalszahlen würden am 27. Oktober veröffentlicht.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Anteile von TotalEnergies bullish gestimmt. Das aktuelle Marktumfeld, die mittel- bis langfristigen Perspektiven, die Bilanz, der Chart und die Bewertung würden hier weiterhin stimmen. Der Stoppkurs kann bei 41,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur TotalEnergies-Aktie. (Analyse vom 14.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link