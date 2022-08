Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (03.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Der Ölproduzentenverbund OPEC+ werde seine Fördermengen im Herbst vorerst nur geringfügig steigern. Nach den größeren Erhöhungen der vergangenen Monate werde das gemeinsame Tagesproduktionsziel im September um weitere 100 000 Barrel ausgeweitet, habe die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Allianz nach einer Onlinesitzung am Mittwoch mitgeteilt.Die Allianz verfüge nur über "extrem limitierte Kapazitätsüberschüsse" und müsse diese deshalb äußerst vorsichtig nutzen, habe die OPEC+ in einer Mitteilung argumentiert. In ihren vorangegangenen Monatssitzungen hätten die rund 20 Staaten des Kartells beschlossen, die starken Förderkürzungen, die während der Corona-Pandemie umgesetzt worden seien, schrittweise bis Ende August zurückzunehmen. Jedoch habe die OPEC+ zuletzt deutlich weniger produziert als vereinbart. Im Juni habe das Defizit laut Internationaler Energie-Agentur bei rund 2,8 Millionen Barrel pro Tag gelegen.Saudi-Arabien sei bei der jüngsten Entscheidung der OPEC+ eine heikle Rolle zugekommen: Einerseits setze Riad auf die Zusammenarbeit mit Moskau. Russland könne vor dem Hintergrund seines Krieges in der Ukraine seine Produktion nicht erhöhen und profitiere von den hohen Preisen. Andererseits sei der Golfstaat ein Verbündeter der Vereinigten Staaten. US-Präsident Joe Biden habe dort unlängst eine Ausweitung der Produktion ins Spiel gebracht, um die Preise zu drücken.Die OPEC+ sehe sich mit erheblichen Ungewissheiten konfrontiert. Fraglich sei vor allem, wie stark sich die erwartete Abschwächung der Weltwirtschaft auf die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel auswirke. Für Rohölpreise habe Anfang Juni ein Abwärtstrend begonnen, und auch die Spritpreise in Deutschland würden seit Wochen zurückgehen.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link