Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (17.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) weiterhin zu kaufen.TotalEnergies arbeite bereits seit Jahren fleißig daran, auch in einer Welt, in denen Öl und Gas eine weniger wichtige Rolle spielen würden, zur Weltspitze zu gehören. So würden die Franzosen kräftig in Erneuerbare Energien, aber auch Wasserstoff und vor allem Elektromobilität investieren. Und nun rücke offenbar ein anderer Markt in den Fokus des Managements.Im Gespräch mit dem Handelsblatt habe CEO Patrick Pouyanné erklärt: "Wir haben Lust, künftig noch mehr zu investieren und eine starke Position in Deutschland aufzubauen." Er habe darauf verwiesen, dass seinem Unternehmen bereits rund ein Drittel der Gaskraftkapazitäten in Frankreich gehört hätten. Daher sei ein derartiges Engagement im Nachbarland durchaus denkbar. Er habe betont: "Nach meinem Verständnis will nun die Bundesregierung den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken in Deutschland ausschreiben. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, auch in Deutschland in Gaskraftwerke zu investieren und dafür einen Partner und Bauland finden - warum nicht?"TotalEnergies habe ohnehin Ambitionen, um in Deutschlands Strommarkt in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle zu spielen. So habe Pouyanné erklärt: "Deutschland ist für uns der Zielmarkt in Europa, er entspricht unserer auf Gas und Erneuerbare ausgerichteten Wachstumsstrategie."Wachstumspotenzial für TotalEnergies wäre jedenfalls reichlich vorhanden. So gehe das Bundeswirtschaftsministerium davon aus, dass es bis zum Jahre 2030 einen zusätzlichen Bedarf von 25 Gigawatt an Gaskraftkapazitäten geben werde. Um diesen Bedarf zu decken, müssten 50 neue Kraftwerke mit einer Leistung von 500 Megawatt entstehen. Diese sollten dann die allmähloch vom Netz gehenden Kohlekraftwerke ersetzen und immer dann zur Verfügung stehen, wenn Windräder und Solaranlagen nicht ausreichend Strom liefern würden. Um diese möglichst klimaneutral betreiben zu können, solle das Erdgas über die Jahre hinweg immer weiter durch grünen Wasserstoff ersetzt werden.TotalEnergies bleibt daher ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung bei 49,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: