Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

61,41 EUR -0,60% (21.09.2023, 08:24)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

62,29 EUR -1,19% (20.09.2023, 17:37)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (21.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) weiterhin zu kaufen.In den vergangenen Handelswochen sei es mit der Aktie des französischen Ölriesen TotalEnergies kräftig nach oben gegangen. Nun habe eine kleinere Korrekturbewegung eingesetzt, die charttechnisch betrachtet durchaus gesund sei. So habe es den Abschlag für die Quartalsdividende von 0,74 Euro je Aktie gegeben.Diese solle ab dem 2. Oktober ausgeschüttet werden. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet sei bei TotalEnergies damit eine Brutto-Rendite von 4,8 Prozent möglich.Zudem hätten auch die Ölpreise leicht korrigiert. So habe gestern ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 94,07 US-Dollar gekostet. Das seien 26 Cent weniger gewesen als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung sei um 7 Cent auf 91,13 Dollar gefallen.Noch am Vortag hätten die Erdölpreise die höchsten Stände seit zehn Monaten markiert. Der Brent-Preis sei auf mehr als 95 Dollar gestiegen. Hauptgrund für das hohe Preisniveau sei das knappe Angebot seitens größer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Auf der Nachfrageseite deute sich eine leichte Konjunkturerholung in China an, während die allseits erwartete Rezession in den USA bislang ausgeblieben sei.In den USA seien die Ölreserven in der vergangenen Woche noch stärker als erwartet gesunken. Zudem hätten auch die Benzin- und Destillatebestände nachgegeben. Die Vorräte seien bereits in den vergangenen Monaten merklich gesunken. Die Daten hätten den Ölmarkt kaum bewegt."Der Aktionär" halte an seiner bisherigen Einschätzung zur Altempfehlung fest: Aus fundamentaler und charttechnischer Sicht sei die Aktie des französischen Energieriesen weiterhin attraktiv: Die Aussichten seien gut, die Bilanz solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 günstig. Darüber hinaus locke eine stattliche Dividendenrendite von 4,8 Prozent. Zudem sei der Aufwärtstrend nach wie vor intakt.TotalEnergies bleibt daher ein Kauf (Stoppkurs: 46,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.