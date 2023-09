Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (08.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des des französischen Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Im Zuge der zuletzt gestiegenen Ölpreise habe auch die TotalEnergies-Aktie deutlich zulegen können. Nun notiere das Papier nur noch knapp unter dem 52-Wochen-Hoch bei 60,88 Euro. Sollte diese Marke geknackt werden, wäre der Weg nach oben charttechnisch betrachtet vorerst frei.Und vom Ölmarkt gebe es indes weiteren Rückenwind. Denn die Ölpreise würden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau halten. Zuletzt habe ein Barrel Brent zur Lieferung im November 90,35 US-Dollar gekostet. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung habe bei 87,28 Dollar gelegen. Die Erdölpreise würden damit etwas unter den in dieser Woche markierten Höchstständen seit November notieren. Belastet worden seien die Preise zuletzt durch den aufwertenden US-Dollar, der Erdöl für Käufer aus anderen Währungsgebieten wechselkursbedingt verteuere. Der Effekt laste auf der Nachfrage und führt zu Preisabschlägen.Die in den USA deutlich gefallenen Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise nicht zusätzlich belastet. Die Vorräte hätten laut Energieministerium in der vergangenen Woche noch stärker nachgegeben als von Analysten erwartet. Ein niedrigeres Ölangebot belaste tendenziell die Ölpreise. Die knappen Lagerbestände hätten zuletzt die Ölpreise gestützt.Auftrieb sei zuletzt von der Angebotsseite gekommen, nachdem die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre schon länger laufenden Produktionsbeschränkungen in dieser Woche bis Jahresende verlängert hätten. Damit stemmen sich die Anführer des Ölverbunds Opec+ gegen aus ihrer Sicht zu niedrige Ölpreise, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anfangs habe die Strategie wenig Erfolg gehabt, inzwischen seien die Preise deutlich gestiegen.Der Blue Chip bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 46,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link