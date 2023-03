Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

54,50 EUR -1,64% (22.03.2023, 08:48)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

54,63 EUR +0,20% (22.03.2023, 09:02)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein Kauf.Öl- und Gasproduzenten werde an der Börse stets hinsichtlich KGV & Co eine weitaus geringere Bewertung zugestanden als etwa den Erzeugern von Erneuerbaren Energien. Auch deshalb seien Energieriesen wie etwa TotalEnergies sehr bestrebt, sich ein möglichst grünes Image zu verpassen. Nachdem die Franzosen kürzlich wegen eines umstrittenen Ölprojekts in Afrika stark kritisiert worden seien, wolle man nun wieder positive Schlagzeilen machen.So habe TotalEnergies angekündigt, seine CO2-Emissionsziele zu verschärfen. So solle der Ausstoß aus konzerneigenen Anlagen und dem Energieverbrauch (Scope-1- und Scope-2-Emissionen) bis zum Jahre 2025 auf unter 38 Millionen Tonnen verringert werden. Zuvor sei lediglich eine Senkung auf weniger als 40 Millionen Tonnen angepeilt worden.Bei der vom Unternehmen an Kunden verkauften Kohlenstoffintensität des Energiemixes werde eine Senkung um 25 Prozent bis zum Jahre 2030 (gegenüber 2015) angestrebt. Hier habe die Zielmarke bisher noch bei 20 Prozent gelegen. Bei den Emissionen aus der Lieferkette (Scope-3-Emissionen) wolle TotalEnergies eine Verringerung von 40 Prozent (statt zuvor 30 Prozent) erreichen. Der Gesamtkonzern habe sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu arbeiten. Um dann das aktuelle Ertragsniveau halbwegs halten zu können, müsste TotalEnergies bei den Erneuerbaren Energien aber mehr Gas geben als zuletzt.Es dürfte spannend werden, inwieweit TotalEnergies den ambitionierten Ankündigungen auch Taten folgen lasse. Ein stärkerer Ausbau der Engagements bei Solar, Wind, Wasserstoff oder E-Mobilität dürfte dem Kurs vermutlich zusätzlichen Rückenwind verleihen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: