Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.



Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

50,79 EUR +1,80% (04.10.2022, 09:21)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

50,69 EUR +1,87% (04.10.2022, 09:09)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (04.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Angesichts der Sorgen vor einer kräftigen Abschwächung der weltweiten Wirtschaftsdynamik lese man in Analystenstudien derzeit vor allem von Kurszielsenkungen - auch im Energiesektor hätten Experten angesichts sinkender Öl- und Gaspreise vermehrt den Rotstift angesetzt. Doch die Privatbank Berenberg werde für die Aktie von TotalEnergies nun optimistischer.So sei das Kursziel für die Dividendentitel nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen worden. Das Geschäft mit kohlenstoffarmen Energieträgern wachse, so Analyst Henry Tarr. Dies sollte das Vertrauen in die längerfristige Entwicklung des Barmittelzuflusses erhöhen. Insgesamt sehe der Experte die attraktive Bewertung der Aktien unterstrichen.Auch die kanadische Bank RBC sehe das Kursziel für TotalEnergies nach dem Kapitalmarkt bei 65 Euro (Einstufung: "sector perform"). Investoren hätten vergeblich darauf gepocht, die Dividende in Dollar auszuweisen, habe Analyst Biraj Borkhataria geschrieben. Allerdings habe die angekündigte Auszahlungsquote von 35 bis 40 Prozent einen ähnlichen Effekt. Laut Borkhataria dürfte der Ölkonzern zudem regelmäßig von einer Sonderdividende Gebrauch machen."Der Aktionär" sei für die TotalEnergies-Papiere ebenfalls relativ optimistisch gestimmt. Der Energieriese dürfte auch mit deutlich niedrigeren Öl- und Gaspreisniveaus zurechtkommen und hochprofitabel bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: