Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,90 EUR +0,58% (08.02.2024, 08:52)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,39 EUR -3,17% (08.02.2024, 17:39)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (08.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Energieriese TotalEnergies habe gestern seine Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt, mit denen er die Prognosen der Analysten leicht verfehlt habe. Immerhin sei die Dividende um weitere 7 Prozent auf 3,01 Euro angehoben worden. Daraus errechne sich eine stattliche Dividendenrendite von 5,2 Prozent. Und das sei nicht alles.Denn gehe es nach der britischen Großbank Barclays, so hätten die TotalEnergies-Papiere noch reichlich Luft nach oben. Analystin Lydia Rainforth habe ihr Anlagevotum mit "overweight" und das Kursziel mit 99 Euro bestätigt. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs, ergebe sich daraus Aufwärtspotenzial von 70 Prozent. Der Geschäftsbericht des Öl- und Gaskonzerns sei wie erwartet ausgefallen, weshalb sich der Fokus auf die Ausschüttungen gerichtet habe, so Rainforth in ihrer jüngsten Studie. Die Dividende sei angehoben und ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt worden.Indes habe die US-Bank JP Morgan die Einstufung für TotalEnergies auf "overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Christyan Malek habe diese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als solide bezeichnet. Positiv habe der Experte die erhöhte Dividende gewertet. Der Aktienrückkauf des Öl- und Gasproduzenten entspreche seinen Erwartungen.Es bleibe dabei: Die Aussichten für den Energieriesen seien gut, die Bilanz sehr solide und die Bewertung mit einem KGV von 7 im historischen und im Branchenvergleich günstig. Zudem locke eine stattliche Brutto-Dividendenrendite von fast 5 Prozent. Die TotalEnergies-Aktie bleibe attraktiv. Der Stoppkurs kann unverändert bei 49,00 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TotalEnergies-Aktie. (Analyse vom 08.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: