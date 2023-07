Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.





Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (13.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die erste Versteigerung von Flächen für Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee habe einen Erlös von 12,6 Milliarden Euro erbracht. Erfolgreiche Bieter seien BP OFW Management 1 GmbH und BP OFW Management 3 GmbH sowie die beiden Zweckgesellschaften North Sea OFW N12-1 GmbH & Co. KG und Baltic Sea OFW O2-2 GmbH & Co. KG gewesen, die beide TotalEnergies gehören sollten.Versteigert worden seien durch die Bundesnetzagentur drei Flächen für Windparks mit einer Leistung von jeweils 2.000 Megawatt in der Nordsee und eine Fläche für einen Windpark mit einer Leistung von 1.000 Megawatt in der Ostsee bei Rügen. Indes sollten 90 Prozent der eingenommenen Gelder zur Senkung der Stromkosten dienen, wie die Aufsichtsbehörde am Mittwoch in Bonn weiter mitgeteilt habe. Jeweils 5 Prozent würden in den Meeresnaturschutz und die Förderung einer umweltschonenden Fischerei fließen.Erstmals habe die Bundesnetzagentur mithilfe einer Auktion bestimmt, welche Unternehmen einen Windpark errichten dürften. Möglich sei dies geworden, weil für alle vier Flächen mehrere Null-Cent-Gebote eingegangen seien. Das bedeute, die Unternehmen hätten von vorneherein auf die lange Zeit übliche staatliche Förderung für den Bau der Windparks verzichtet. Die Inbetriebnahme der Windparks sei für das Jahr 2030 vorgesehen.Die nun abgeschlossene Auktion sei schon aufgrund der Größe der geplanten Windparks bemerkenswert. Auf einen Schlag seien 7 Gigawatt an Leistung ausgeschrieben worden - genug um die aktuellen Offshore-Kapazitäten in Deutschland fast zu verdoppeln. Denn nach Angaben des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard seien Ende 2022 in Deutschland 1539 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 8,1 Gigawatt in Betrieb gewesen."Die Ausschreibungen sind ein wichtiger Schritt zur Erreichung des Offshore-Ausbauziels von 30 Gigawatt bis 2030", habe der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, bereits bei der Bekanntgabe der Ausschreibungen im Januar betont.Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: