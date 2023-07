Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.TotalEnergies habe heute ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Wegen der im Jahresvergleich deutlich niedrigeren Öl- und Gaspreise sei der Gewinne des französischen Energieriesen stärker als erwartet gesunken. Eine aus strategischer Sicht ebenfalls Enttäuschung sei die Tatsache, dass der Vorstand sich weiter eher der kurzsichtigen Kurspflege verpflichtet sehe.Bei TotalEnergies sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis um rund die Hälfte auf 5 Mrd. USD gesunken und damit stärker als Analysten erwartet hätten. Die Franzosen würden dennoch die Quartalsdividende um 7% auf 0,74 Euro je Aktie anheben. Darüber hinaus plane der Konzern, im dritten Quartal Aktien im Volumen von 2 Mrd. USD zurückzukaufen.Ganz klar, die anhaltend hohen Summen, die TotalEnergies in Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen stecke, dürften dem Kurs kurzfristig helfen. Dennoch bleibe es aus strategischer Sicht ein absolutes Armutszeugnis, gerade in der jetzigen Phase, in der sich viele Firmen für eine neue Energiewelt aufstellen würden, keine innovativeren Ideen zu haben und lediglich kurzsichtige Kurspflege zu betreiben. Zwar tätige der Energieriese vereinzelt mutigere Investitionen in Elektromobilität, Wasserstoff und Erneuerbare Energien. Ob dies aber ausreichen werde, damit TotalEnergies auch in einer neuen Energiewelt zur absoluten Weltspitze zählen werde, sei aktuell noch unklar.Trotz der eher wenig berauschenden Zahlen und der chronischen Mut- und Ideenlosigkeit des Vorstands bleibe der günstig bewertete Blue Chips nach wie vor ein attraktives Investment. Die Position sollte mit einem Stopp bei 46 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link