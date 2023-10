Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden. (10.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Für die europäischen Energieriesen laufe es nach wie vor rund. Dabei würden natürlich in erster Linie die anhaltend hohen Ölpreise helfen. Diese hätten am Montag mit deutlichen Aufschlägen auf den schweren Angriff der islamistischen Hamas auf Israel reagiert. In der Spitze habe ein Barrel der Nordseesorte Brent wieder 89 USD gekostet.Der Nahe Osten sei eine der ölreichsten Regionen der Welt. Dort seien zahlreiche Staaten mit großem Ölvorkommen beheimatet, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Irak und Iran. Komme es dort zu Spannungen oder Auseinandersetzungen, würden am Erdölmarkt in aller Regel die Risikoaufschläge deutlich und schnell steigen.An den Märkten werde die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts zwischen der Hamas und Israel gesehen. Zwar hätten sich einige Länder wie Saudi-Arabien Israel zuletzt tendenziell angenähert. Das Verhältnis zu Iran sei allerdings nach wie vor schlecht. Zudem gelte das Land als Unterstützer der Hamas. Iran liege auch direkt an der Straße von Hormus, die für den Seetransport von Rohöl eine erhebliche Bedeutung habe.Das hervorragend aufgestellte Unternehmen mit solider Bilanz und guten Aussichten sei immer noch sehr günstig bewertet und bleibe daher attraktiv. Der Stoppkurse sollte bei 49 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.