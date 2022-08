Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (02.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ein klarer Kauf.Der französische Energieriese TotalEnergies habe in der vergangenen Woche starke Zahlen für das zweite Quartal vorlegen können. Mittlerweile hätten zahlreiche Analysten das Zahlenwerk genauer unter die Lupe genommen und ihre Einschätzung aktualisiert. Besonders bullish gewesen sei dabei Goldman Sachs.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für TotalEnergies nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Ölkonzern habe starke Zahlen abgeliefert, allerdings weniger spektakulär als die Wettbewerber, habe Analyst Henri Patricot geschrieben.Die Privatbank Berenberg habe indes das Kursziel für die Aktie der Franzosen von 66 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Der Ölkonzern habe sich ordentlich geschlagen, einen starken Barmittelzufluss erzielt und wolle weiter pro Quartal eigene Aktien für zwei Milliarden US-Dollar zurückkaufen, so Analyst Henry Tarr. Seine gesenkten Ergebnisschätzungen (EPS) habe er mit ein wenig vorsichtigeren Erwartungen für einige Geschäftsbereiche begründet.Auch dem "Aktionär" habe das Zahlenwerk gefallen. Der Unmut einiger Marktteilnehmer über die Nicht-Aufstockung des ohnehin schon umfangreichen Aktienrückkaufprogramms sei nur schwer nachvollziehbar. Schließlich dürfte es dem Unternehmen mittel- bis langfristig mehr Nutzen, die Einnahmen in Zukunftsbereiche wie Erneuerbare Energien, Wasserstoff oder E-Mobilität zu investieren als in letztlich fantasielose Aktienrückkäufe.Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: TotalEnergies.