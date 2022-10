Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (13.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Donnerstag leicht gestiegen und hätten die jüngsten Kursverluste vorerst reduziert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe gegen Mittag 92,94 US-Dollar gekostet. Das seien 49 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 38 Cent auf 87,65 Dollar gestiegen.Die Ölpreise hätten damit die Verlustserie der vergangenen drei Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Zuletzt hätten Sorgen über ein Abflauen der Weltwirtschaft und einen damit verbundenen Rückgang der Nachfrage die Ölpreise belastet, nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum gesenkt habe.Keine größere Reaktion hätten die Ölpreise auf die Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor den Folgen der jüngsten Förderkürzung durch den Ölverbund OPEC+ gezeigt. "Die massive Senkung des Angebots durch die OPEC+ erhöht die Risiken für die globale Energiesicherheit", heiße es im Monatsbericht des Interessenverbands großer Industriestaaten. Die Förderkürzung um zwei Millionen Barrel pro Tag führe zu einem höheren Preisniveau auf dem Ölmarkt und belaste die Weltwirtschaft, hätten die Experten geschrieben, die ihre Nachfrageprognose gesenkt hätten.Im weiteren Handelsverlauf dürften die Entwicklung der US-Ölreserven stärker in den Fokus am Ölmarkt rücken. Am Nachmittag würden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den amerikanischen Lagerbeständen an Rohöl erwartet, die dem Handel eine neue Richtung geben könnten. Wegen eines Feiertags in den USA zu Beginn der Woche würden die Lagerdaten einen Tag später als üblich veröffentlicht.Anleger bleiben weiter an Bord, sichern ihre Position aber mit einem Stopp bei 41,00 Euro (TotalEnergies), 4,00 Euro (BP) und 20,50 Euro (Shell) nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link