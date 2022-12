Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Aktienkurse von TotalEnergies, BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) & Co würden weiterhin Rückenwind vom Rohstoffmarkt erhalten. So seien die Ölpreise erneut gestiegen. Ein Barrel Brent habe am Morgen 84,59 US-Dollar gekostet. Das seien 67 Cent mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Barrel der Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 63 Cent auf 80,19 Dollar geklettert.Die Ölpreise hätten damit an die Kursgewinne vor den Weihnachtsfeiertagen angeknüpft. Am vergangenen Freitag seien die Ölpreise deutlich gestiegen, nachdem Russland eine mögliche Kürzung seiner Rohölproduktion im neuen Jahr um 500.000 bis 700.000 Barrel je Tag in Spiel gebracht habe.Die weiter steigenden Ölpreise seien am Markt unter anderem mit neuen Lockerungen von Corona-Maßnahmen in China erklärt worden. Dies habe an den Finanzmärkten am Dienstagmorgen generell für mehr Risikofreude gesorgt, was auch die Ölpreise mit nach oben gezogen habe. China habe am Vortag ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TotalEnergies-Aktie: