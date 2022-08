Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

53,16 EUR +0,66% (22.08.2022, 13:49)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

53,12 EUR +0,82% (22.08.2022, 13:35)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (22.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Hoffnung auf mögliche Ölexporte aus dem Iran hätten die Ölpreise am Montag belastet. Am Morgen hätten die Kurse ihren deutlichen Abwärtstrend der Vorwoche fortgesetzt, hätten ihre Verluste im Handelsverlauf aber eingrenzen können. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 96,16 US-Dollar gekostet. Das seien 55 Cent weniger als am Freitag gewesen.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 61 Cent auf 90,16 Dollar gefallen.Nach Einschätzung von Marktbeobachtern würden die Ölpreise weiterhin durch die Aussicht auf verstärkte Ölexporte aus dem wichtigen Förderland Iran belastet. Am Wochenende habe US-Präsident Joe Binden mit den Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien telefoniert. Bei dem Austausch sei unter anderem auch die Lage im Mittleren Osten thematisiert worden, darunter die Verhandlungen zum Nuklearabkommen mit dem Iran.Derzeit würden Verhandlungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit der Iran laufen. Das Abkommen von 2015 habe einerseits das Ziel gehabt, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran fallen. Das Opec-Mitglied wäre dann wieder in der Lage, verstärkt Rohöl an westliche Industriestaaten zu liefern.Die Ölaktien würden sich zum Wochenstart enorm stark präsentieren. TotalEnergies gewinne auf der Handelsplattform Tradegate bis zum Mittag 0,5 Prozent, Shell 1,1 Prozent und BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) sogar 1,7 Prozent. Das charttechnische Bild bleibt bei den großen Ölwerten gut, Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Positionen sollten aber mit Stopps abgesichert werden: 3,70 Euro (BP) bzw. 39,00 Euro (TotalEnergies) und 19,70 Euro (Shell). Anleger, die ein auf einen kleineren spannenden Wert im Ölsektor setzen möchten, würden bei Saturn (ISIN: CA80412L8832, WKN: A3C9X6) richtig liegen. Das Papier könne nach starken Zahlen heute sogar 2,8 Prozent zulegen. (Analyse vom 22.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link